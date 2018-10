Deel dit artikel:













TOP Oss verliest van amateurs AFC, Kozakken Boys leidt nog altijd met 1-0 tegen Almere City [LIVE] TOP Oss en Kozakken Boys proberen een ronde verder te komen (foto: VI Images).

EINDHOVEN - TOP Oss is er niet in geslaagd om de volgende ronde van het bekertoernooi te bereiken. De Ossenaren gingen met 1-0 ten onder in het Olympisch Stadion tegen AFC. Kozakken Boys moet een 1-0 voorsprong nog een halfuur zien vast te houden in eigen huis tegen Almere City FC.

Geschreven door Job Willemse

Tussenstand:

Kozakken Boys - Almere City 1-0

Na tien minuten spelen komt Kozakken Boys op 1-0 door een doelpunt van El Azzouti. Eindstand

AFC Amsterdam - TOP OSS 1-0 Het is rust in Amsterdam en beide ploegen hebben nog geen doelpunt kunnen maken. Na een uur spelen komen de amateurs van AFC op voorsprong: Yordi Teijsse zet de Amsterdammers op 1-0. Daar bleef het verder ook bij. TOP Oss kreeg nog een handvol kansen, maar de verrassende nummer zes van de Keuken Kampioen Divisie verliest van de amateurs van AFC.