De avondspits: ruim tweehonderd kilometer file op de Brabantse wegen

EINDHOVEN - Na een filerecord in de ochtendspits, 970 kilometer maar liefst, kan iedereen die onderweg naar huis is, zijn borst natmaken. Er staat dinsdagmiddag rond de klok van vijf uur al ruim tweehonderd kilometer file! Oorzaak: slecht weer en vroeg donker.

De avondspits begon om vier uur al en de lijst met files is aanzienlijk. De uitschieters:

A2 Eindhoven richting Utrecht: 7 kilometer stilstaand verkeer tussen afrit Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel

A2 Eindhoven richting Utrecht: 13 kilometer stilstaand verkeer tussen Vught en afrit Kerkdriel

A2 Utrecht richting 's-Hertogenbosch, 10 kilometer langzaam rijdend tot stilstaand verkeer tussen Culemborg en Waardenburg

A2 Eindhoven richting Utrecht: 13 kilometer, stilstaand verkeer tussen Vught en afrit Kerkdriel

A50 Arnhem richting Oss: 12 kilometer 12 kilometer, stilstaand verkeer tussen knooppunt Valburg en Ravenstein





Het is nog niet te voorspellen of de avondspits voor een filerecord zoals dinsdagochtend zal zorgen, maar druk is het! Kijk op de site van Omroep voor het volledige overzicht en houd de berichten van Rijkswaterstaat en Twitter in de gaten.