Fabrikant Stint roept klanten op petitie te tekenen om Stint weer op de weg te krijgen

BILTHOVEN - De fabrikant van de Stint roept klanten op om een petitie te tekenen om de Stint weer op de weg te krijgen. De petitie is een initiatief van Bas Driessen uit Eindhoven, en is nu door Stint Urban Mobility per mail doorgestuurd aan hun hele klantenbestand.

In de mail is te lezen: 'Komende donderdag om 18.00 uur vindt in de Tweede Kamer een overleg plaats tussen de Kamerleden en het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat over de Stint. Er is even geleden een online petitie opgezet door een betrokken ouder, die nu door Daan de Geus van E-bakkie in Amsterdam wordt aangewakkerd. Via deze petitie wil Daan bereiken dat het besluit tot het schorsen van de Stints wordt herzien en de Stints weer de weg op mogen.

Daan heeft jarenlang gewerkt bij een grote Kinderopvangorganisatie in Amsterdam en veel met Stints gereden. Ondertussen heeft hij zijn logistieke bedrijf E-Bakkie opgericht met een wagenpark aan Stints en heeft er (net als jullie) veel belang bij dat de Stint weer terug komt op de weg. Daan heeft veel handtekeningen nodig en daarom willen wij met deze mailoproep zijn actie ondersteunen! We willen iedereen vragen deze link te delen met je eigen (zakelijke, persoonlijke en online) netwerk, medewerkers en de ouders van de kinderen om zoveel mogelijk handtekeningen te verzamelen!'

Faillissement

Dinsdagavond hadden bijna 1500 mensen de petitie getekend. De fabrikant van de Stint vroeg maandag het faillissement aan, omdat het niet langer aan de financiële verplichtingen kon voldoen.



Donderdag 20 september kwamen vier kinderen om het leven bij een ongeluk met een Stint, op het spoor in Oss. Daarnaast raakten een kind en een begeleidster zwaargewond. Daarna besloot minister Cora van Nieuwenhuizen het voertuig voorlopig niet meer op de weg toe te laten.



Verbazing

Bas Driessen uit Eindhoven heeft de petitie opgestart. "Ik volgde net als iedereen het nieuws rond de Stint en verbaasde me over de manier waarop het voertuig simpelweg verboden werd. Ik denk dat het voor kinderen een leuke en veilige manier is om op school te komen. Daarnaast is het volgens mij een duurzame manier om onze stad van vervoer te voorzien. Nu grijpt iedereen naar dieselbusjes, dat is slechter voor het milieu en bovendien een veel duurdere oplossing."

'Veiligheid moet voorop staan'

Driesen vindt absoluut dat er eerst onderzoek naar de Stint moet worden gedaan na het ongeluk in Oss. "De veiligheid moet voorop staan, uiteraard. Mijn eigen kinderen zouden ook niet in de Stint mogen als het niet veilig is. Maar ik denk tegelijkertijd wel dat er over nagedacht moet worden hoe het voertuig dan wel veilig gemaakt moet worden."

RTL Nieuws meldde dinsdagavond dat experts van Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) en de Universiteit Twente de Stint uitvoerig hebben onderzocht en concluderen dat het voertuig op korte termijn kan worden verbeterd.



'Handvol wijzigingen'

"Het is een handvol wijzigingen die binnen drie weken door te voeren zijn en niet veel geld kosten”, zegt Maarten Steinbuch van de TU Eindhoven. "Ten eerste denken we aan het aanbrengen van een noodstop. Daarnaast zou er een tweede handgreep moeten komen voor de remmen. En ten slotte een sensorplaat onder de voeten, dat als iemand afstapt, de Stint dan meteen stopt."