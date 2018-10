Oranjeleeuwinnen strijden om laatste WK-ticket, deze Brabantse dames gaan ze daarbij helpen

EINDHOVEN - Bondscoach Sarina Wiegman heeft haar definitieve selectie bekendgemaakt voor het beslissende tweeluik om een WK-ticket met Zwitserland. De Brabantse delegatie is weer met drie vrouwen vertegenwoordigd.

Danielle van de Donk, Jackie Groenen en Kika van Es behoren steevast tot de selectie van de Oranjeleeuwinnen. Ook voor deze cruciale wedstrijden zijn ze opgeroepen en zullen ze alles moeten geven om deze zomer actief te kunnen zijn op het WK.

Tekst gaat verder onder de tweet.

Zwitserland

De Oranjeleeuwinnen spelen op 9 november in Utrecht de eerste wedstrijd van het tweeluik met Zwitserland. Vier dagen later staat de return op het programma in Schaffhausen. Een paar weken geleden versloeg Oranje de Deense vrouwen in een dubbele confrontatie. De Zwitserse vrouwen waren te sterk voor België.