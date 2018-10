Instemming bij veel PSV-ers over zware strafeisen tegen rookpotten-afstekers

EINDHOVEN - De zeven mannen die deze week forse straffen tegen zich hoorden eisen voor het afsteken van zware rookpotten tijdens de wedstrijd tegen Ajax hoeven niet op veel medelijden van de meeste PSV-supporters te rekenen. 'Niet slim en als je zoiets doet, moet je maar op de blaren zitten'. Ook PSV-directeur Toon Gerbrands is duidelijk. "Die twee hoofdverdachten komen nooit meer het stadion in bij ons en die anderen hoeven we hier voorlopig ook niet meer te zien."

Nog voordat PSV sensationeel uitgeschakeld zou worden door RKC Waalwijk, was de rechtszaak tegen de rookpotten-afstekers dinsdagavond onderwerp van gesprek bij veel supporters in het Philips Stadion. Zoals een man in PSV-shirt die in het supportershome nog snel een biertje drinkt voordat de wedstrijd begint.

"Die dingen moeten gewoon niet in het stadion terecht komen. Toen het beneden werd aangestoken, zaten boven kinderen in de rook. Dat lijkt me niet zo gezond." Ook een supporter die de trappen van het stadion oploopt is helder. "Die zware straffen zijn volledig terecht en ik heb totaal geen medelijden met ze. Dat hoort gewoon niet in een stadion thuis."

PSV-directeur Toon Gerbrands wil zich niet over de strafeisen uitlaten, maar is wel duidelijk dat vanuit de club er alles aan gedaan wordt om herhaling te voorkomen. Ook al omdat het incident nog veel dramatischer had kunnen aflopen.

'PSV aan een ramp ontsnapt'

"Ik heb na die gebeurtenissen met deskundigen gesproken en toen gezegd dat we aan een ramp zijn ontsnapt. Er hadden echt doden kunnen vallen, dus ik ben het er helemaal mee eens dat het zo serieus is opgepakt. Er zijn grenzen en die zijn hier zwaar overschreden."

PSV is ook wat zaken anders gaan aanpakken. Op bepaalde plekken in het stadion worden toeschouwers steeds gefouilleerd als ze naar binnen gaan. Ook als ze al eerder binnen waren. Want omdat dat destijds niet gebeurde, konden de rookpotten in de tweede helft vrij eenvoudig naar binnen gesmokkeld worden.

Bizar verhaal

"Dat hebben we wat aangescherpt, maar in alle redelijkheid. De mannen legden de potten een week van tevoren in het vrouwentoilet. Daar mogen we geen camera ophangen. Dit was wel een bizar verhaal, vind ik zelf, maar we gaan het maximale doen voor de veiligheid van de mensen."