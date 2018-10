Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Persoon gewond bij woningbrand in Geldrop Foto: Rob Engelaar.

GELDROP - Bij een woningbrand in een huis aan de Wegedoorn in Geldrop is een persoon door de hulpdiensten uit de woning gehaald en naar het ziekenhuis overgebracht. De identiteit van het slachtoffer en de ernst van de verwondingen is nog niet bekend.

Geschreven door Jesse van Kalmthout

De melding kwam rond acht uur binnen. Het vuur was snel onder controle. Verdere details ontbreken nog.