Cobie (79) krijgt expres een zak met braaksel in haar gezicht gegooid: 'Wie doet dat en waarom?'

DEN BOSCH - Mensonterend en ontzettend smerig. Meer woorden zijn er eigenlijk niet voor wat Cobie van den Broek (79) uit Den Bosch moest ondergaan. Zij kreeg tijdens het fietsen expres een plastic zak met braaksel in haar gezicht gegooid. "Wie doet dat nu?", vraagt dochter Carola zich af. Ze hoopt dat getuigen van het incident zich melden.

Cobie fietste zaterdag 20 oktober onder het viaduct bij de Rompertsebaan in Den Bosch. "Het was vlakbij de Coop, toen ze een groep van vijf jongens bij het viaduct zag staan", vertelt Carola. "Toen ze dichterbij kwam gooiden die jongens een zak, waar braaksel in zat", beschrijft ze.

Cobies bril en jas zaten helemaal onder. "Ze heeft d'r bril schoongepoetst en is daarna huilend naar huis gefietst", vertelt haar dochter. Het duurde vervolgens een week voordat Cobie het aan haar vertelde. "Ze wilde meteen de politie bellen, maar Ziggo had storing. Daarna heeft ze het willen laten rusten. Ze wilde ons er niet mee belasten en had het hele incident ook al min of meer gerelativeerd."

Geen trauma

Bovendien werd ze er gelukkig ook niet angstig door. "Ze wist dat dit geen persoonlijke actie tegen haar was. Dus ze fietst ook gewoon weer rond en laat zich door het hele incident niet tegenhouden. Ze heeft hier geen trauma aan over gehouden."

Carola is daar blij om, maar vindt het vernederend en heel laag dat haar moeder dit heeft moeten meemaken. "Ik wil zo graag weten waarom. Dus ik zoek getuigen die iets gezien hebben." De jongens zouden rond halfvijf op zaterdag 20 oktober bij het viaduct bij de Rompertsebaan hebben gestaan. "Volgens mijn moeder ging het om lichtgetinte jongens."









Ze benadrukt dat ze geen sensatie wil. "Ik wil echt alleen maar weten of iemand iets gezien heeft." Dat is ook de reden dat ze haar oproepje op Facebook heeft geplaatst. Vrijdag gaat Carola samen met haar moeder naar de politie om aangifte te doen.