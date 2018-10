‘Je moet gemotiveerd zijn om te winnen’, PSV-debutant Dirk Abels legt vinger op de zere plek

De rechtsback probeerde na afloop van de bekerblamage antwoorden te vinden die konden uitleggen waarom het PSV niet is gelukt om van de nummer vijftien van de Eerste Divisie te winnen. “Ik denk dat er een stukje overtuiging ontbrak, je moet gewoon gemotiveerd zijn om te winnen en helaas gebeurde dat niet. We moeten nu naar onszelf kijken.”

Van Bommel

“De jongens zijn nog niet zo ver als ik dacht dat ze zouden zijn”, zo luidde de reactie van hoofdtrainer Mark van Bommel na afloop van de wedstrijd. De 41-jarige oefenmeester stelde een zogeheten B-team op met allemaal spelers die normaal gesproken niet in actie komen. “Alles was niet goed genoeg. Heel erg slecht zelfs, dat moet je accepteren en mee doorgaan. Het enige excuus is dat ze nog nooit in deze samenstelling hebben gespeeld. Maar alsnog, dan moet je nog van RKC kunnen winnen. We zijn op elke positie beter.”

PSV-trainer Mark van Bommel (foto: VI Images).

Ondanks het resultaat kon Dirk Abels, die al sinds 2009 in de jeugdopleiding zit van PSV, met een hele kleine glimlacht terugkijken op zijn debuut voor de Eindhovenaren. "Op dit moment baal ik en ben ik teleurgesteld. Maar over een paar dagen kan ik wel genieten van het moment. Dit is een jongensdroom en voor mij is die uitgekomen."