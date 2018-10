Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Auto op zijn kant in heg voor huis in Waspik Auto ramt verkeersbord en rijdt in volle vaart de heg in (Foto: Foto Persbureau Midden Brabant)

WASPIK - Op 't Vaartje in Waspik is dinsdagavond een auto op miraculeuze wijze op zijn kant in een heg beland. Daarvoor werd een verkeersbord uit de grond gereden waarna de auto in volle vaart in de heg voor een huis belandde.

Geschreven door Jacky Goossens

Volgens een getuige is de bestuurster van de auto, een vrouw van middelbare leeftijd, met de schrik vrijgekomen. Onder het toeziend oog van de bewoners van het huis en de buren die eveneens op al het tumult afkwamen, heeft een berger de auto uit de heg getakeld.