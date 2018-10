Deel dit artikel:













Auto rijdt eerst verkeersbord om en belandt vervolgens in heg bij woonhuis Auto ramt verkeersbord en rijdt in volle vaart de heg in (Foto: FPMB)

WASPIK - Dinsdagavond is aan 't Vaartje in Waspik een verkeersbord uit de grond gereden waarna de auto in volle vaart in de heg bij een woonhuis belandde.

Geschreven door Jacky Goossens

De politie en brandweer waren snel ter plaatse. Een ambulance was niet nodig. Volgens een getuige is de bestuurster van de auto, een vrouw van middelbare leeftijd, met de schrik vrijgekomen. Wat er precies is gebeurd is niet duidelijk. Onder het toeziend oog van de bewoners van het betreffende huis en de buren die eveneens op al het tumult afkwamen, is een berger aan het werk om de auto uit de heg te takelen.