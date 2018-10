Willy en René oordelen hard over verlies PSV: 'Een schande voor de club'

EINDHOVEN - PSV werd dinsdagavond pijnlijk uitgeschakeld in het bekertoernooi door RKC Waalwijk. Willy en René van de Kerkhof zijn niet te spreken voor de Eindhovenaren. “Het was een schande voor PSV.”

Tegen RKC stelde trainer Mark van Bommel elf nieuwe spelers op. “Ik was zeer verrast”, vertelt Willy in het ochtendprogramma Wakker! op Omroep Brabant Radio. “Tegen deze tegenstanders moet je er alles uit willen halen als PSV. Je moet altijd met een paar basisspelers starten, want dit was dramatisch.”

Terugsturen naar Australië

Ook René was niet te spreken over de keuze van Van Bommel. “Het was PSV-onwaardig, een B-elftal. Die linksback, Aziz Behich, mag je van mij terugsturen naar Australië. Van Bommel moet zich dit aanrekenen.”

Tweede elftal

Willy twijfelt of PSV door moet gaan met het tweede elftal. “Je moet je afvragen wat de toegevoegde waarde is van zo’n tweede elftal. Misschien kun je beter een paar topspelers erbij halen en dan het tweede elftal wegdoen.”

René denkt niet dat RKC boven zichzelf is uitgestegen en legt de fout bij PSV. “Iedereen had van ze kunnen winnen. PSV moet zich afvragen of ze dit in de toekomst nog zo moeten doen.”