Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Inval op woonwagenkampje Breda, 32-jarige bewoner aangehouden Foto: Perry Roovers

BREDA - Een arrestatieteam van de politie heeft woensdagmorgen een inval gedaan op een woonwagenkamp aan de Ruitersboslaan in Breda. Een 32-jarige bewoner is aangehouden. In de caravan van de man is drugs gevonden.

Geschreven door Cor Bouma

Volgens woordvoerder Willem-Jan Uytdehage van de politie wordt de woning minutieus doorzocht. Daarbij krijgt de recherche hulp van experts van Defensie. Er worden honden ingezet die drugs, geld en munitie kunnen opsporen. Het onderzoek gaat nog uren duren. Rondom de caravan zijn zwarte schermen geplaatst. De politie wil niet zeggen hoe ze bij de verdachte uit zijn gekomen. Later woensdag komt de politie met meer details naar buiten.