Liefdesverklaring: een voorstelling over twee oude geliefden, het theater én het publiek

TILBURG - Het heeft geen zin een voorstelling te spelen als de zaal leeg is. Theater kan niet zonder publiek. Over de spannende relatie tussen acteurs en publiek maken schrijfster Magne van den Berg en regisseur Nicole Beutler een voorstelling. 'Een liefdesverklaring (voor altijd)' gaat woensdag in Tilburg in première. Er staan dan vier zeer ervaren acteurs op het podium.

Het is de tweede keer dat Magne en Nicole zo'n voorstelling maken. In 2014 kwam het tweetal met een liefdesverklaring die door zes jonge acteurs werd gespeeld. Ze hadden er veel succes mee. Voor de tweede versie is de tekst herschreven en staan er andere acteurs op het podium. René van 't Hof, Cas Enklaar, Marien Jongewaard en Maureen Teeuwen zijn allemaal door de wol geverfde acteurs, die wéten wat voor invloed het publiek kan hebben. "U bent wel eens bij ons weggelopen," zeggen ze in Liefdesverklaring (voor altijd). "En dat deed pijn."

In de bioscoop kan je met elkaar kletsen of op je mobieltje kijken zonder dat de film er door verandert. In het theater werkt het anders. De voorstelling wordt op dát moment, op díe plek gespeeld. Knisperende snoeppapiertjes, onrust in de zaal, weglopende mensen hebben invloed op de acteurs en hun werk. "Soms zijn we bang voor U," zeggen de acteurs in Liefdesverklaring (voor altijd).

Ophef over Publikumsbeschimpfung

Schrijver Peter Handke maakte in 1966 in Duitsland de voorstelling 'Publikumsbeschimpfung'. Daarin werd het publiek in de zaal onder vuur genomen. De acteurs, die aan het begin al zeggen dat ze niet gaan spelen, stellen onder andere de rol van de toeschouwers in de Tweede Wereldoorlog aan de orde. De voorstelling zorgde voor behoorlijk wat ophef.

Met hun eerste Liefdesverklaring in 2015 draaiden Magne en Nicole dat al om. Ze wilden geen voorstelling maken waarin het publiek werd uitgescholden, maar een die een liefdesverklaring aan het publiek moest worden. Magne: "Het was de tijd van de bezuinigingen op de kunst. Mensen die naar het theater komen, zijn just vaak mensen die denken dat je van verhalen kan leren, dat je kan groeien, dat kunst de wereld kan verbeteren."

Echte liefde

Liefdesverklaring (voor altijd) gaat wel over échte liefde. Dus over een relatie die ook z'n moeilijke kanten kan hebben. In de versie van 2018 schuift er volgens de makers ook wat melancholie in de voorstelling. De acteurs kijken terug op een lange loopbaan en beseffen zich dat ze op een bepaald moment afscheid moeten nemen van het toneel.

In de voorstelling 'Publikumsbeschimpfung' werd al aan het begin gezegd dat er niet gespeeld zou worden. In Liefdesverklaring (voor altijd) wordt et publiek ook direct aangesproken maar spelen de acteurs ook. Nicole: "We spelen herinneringen. Het is ook grappig." Magne: "Het gaat ons ook om de sfeer; we laten een wereld zien waar je in zou willen wonen."

We geven U niet op

Publiek en theater horen bij elkaar. En zo zegt Marien Jongewaard dat in de voorstelling: "We geven u niet op. Als we u opgeven, geven we onszelf op."

Liefdesverklaring (voor altijd) is een voorstelling van Het Zuidelijk Toneel. De première is woensdag in Tilburg. Daarna gaat de voorstelling reizen; onder andere langs Breda en Roosendaal.