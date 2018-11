Al honderden verjaardagskaarten voor bevrijder Bill Pendell (96): 'Zo'n man moet je eren'

EINDHOVEN - Minstens vijfhonderd verjaardagskaarten. Daarmee wil Frank van Dijk van de Stichting 18 September in Eindhoven op 18 november naar Oxford om bevrijder Bill Pendell extra in het zonnetje te zetten. De bevrijder van Eindhoven viert die dag zijn 97e verjaardag. “En zo’n man moet je eren”, zegt Van Dijk.

Reden voor hem om twee weken geleden te beginnen met een verjaardagskaartenactie voor Bill Pendell. Inmiddels zijn er zo’n vierhonderd kaarten binnen. “Hartverwarmend”, noemt de initiatiefnemer van de actie het. “Het geeft elke keer zo’n kick wanneer ik de postbus open en de kaarten letterlijk uit de bus vallen.”





De verjaardagswensen voor Pendell komen uit Engeland, België, maar zeker ook uit Eindhoven en plaatsen in de regio. Wat Van Dijk het mooist vindt, is dat heel veel scholieren een verjaardagswens voor Pendell hebben.

Bill Pendell en zijn maat Joe Cattini, een andere nog levende bevrijder van de stad Eindhoven, zetten zich namelijk de laatste jaren in om juist jongeren over hun ervaringen te vertellen. Zo hebben ze sinds 2014 samen al heel wat scholen in de regio Eindhoven bezocht.

Tussen alle verjaardagswensen voor Pendell zit inmiddels ook een brief van burgemeester John Jorritsma van Eindhoven. “Helemaal spontaan", benadrukt Van Dijk.

Hij weet nog van niks

Met een oude PTT-postzak vol met verjaardagswensen reist Van Dijk op de verjaardag van Pendell naar Engeland om hem de kaarten en brieven te overhandigen. De veteraan weet nog van niks. Wel is er contact geweest met zijn dochter. Natuurlijk is de initiatiefnemer heel benieuwd naar de reactie van Pendell. “Ik denk dat-ie het niet zal begrijpen dat mensen hem zo massaal willen feliciteren.”

Op 1 december start Van Dijk eenzelfde soort kaartenactie voor Joe Cattina. Deze bevrijder van Eindhoven viert op 17 januari zijn 96e verjaardag.

Kaarten voor Bill Pendell kunnen nog worden ingestuurd tot en met 13 november. Gebruik hiervoor het volgende adres: postbus 1390, 5602 BJ Eindhoven