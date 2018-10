Van Dijk, Van Aanholt, Groeneveld en vijf PSV'ers in voorlopige selectie Oranje

EINDHOVEN - Bondscoach Ronald Koeman heeft de Brabanders en PSV'ers die bij de laatste wedstrijden in de selectie zaten opgenomen in de voorselectie van het Nederlands elftal voor de wedstrijden tegen Frankrijk en Duitsland.

Denzel Dumfries maakte tijdens de vorige interlandperiode zijn debuut in Oranje. Hij werd door Koeman opgenomen in de selectie, terwijl hij geen onderdeel uitmaakte van de voorselectie. Dit keer zit de verdediger, afgelopen weekend nog matchwinner voor de Eindhovenaren, wel in de voorselectie.

Naast Dumfries zitten ook zijn ploeggenoten Luuk de Jong, Jeroen Zoet, Pablo Rosario en Steven Bergwijn bij dertigkoppige selectie. Rosario en Bergwijn maakten afgelopen interlandperiode ook hun debutant tijdens de vorige interlandperiode.

Drie Brabanders

In de voorlopige selectie zitten drie geboren Brabantse spelers. Aanvoerder Virgil van Dijk, Patrick van Aanholt en Arnaut Danjuma Groeneveld zitten bij de groep.

Groepswedstrijden

Het Nederlands elftal speelt halverwege november de laatste twee groepswedstrijden in de UEFA Nations League. Op 16 november is in Rotterdam Frankrijk de tegenstander, drie dagen later speelt Oranje in Gelsenkirchen tegen Duitsland.