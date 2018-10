Brabants spaarvarken vorig jaar het best gevuld van heel Nederland

DEN BOSCH - Het spaarvarken van de provincie Brabant was in 2017 het best gevuld van alle provinciale spaarvarkens in Nederland. Daar zat bijna 340 miljoen euro in. Alle provincies samen hadden 6,1 miljard op hun spaarrekeningen staan.

Toch is de provincie niet de suikeroom van de Brabanders, want het overschot van 339 miljoen euro was eenmalig. Brabant heeft namelijk vorig jaar obligaties verkocht en daarvoor kreeg de provincie meer geld dan waarvoor ze in de boeken stonden.

Schuldbewijzen

Obligaties zijn schuldbewijzen die je kunt verhandelen. Een overheid kan een lening verstrekken en krijgt dan een schuldbewijs. Dat geeft echt op jaarlijkse rente. Soms is die rente zo laag dat je zo’n obligatie of schuldbewijs beter kunt verkopen aan iemand die er meer voor wil betalen dan de rente van de hele looptijd oplevert. Dat is wat de provincie heeft gedaan en waardoor Brabant het grootste overschot van Nederland had.

Niet in ouwe sok

Het is niet zo dat Brabant dat geld in een ouwe sok bewaart. Dat mag ook helemaal niet van het rijk, want publiek geld moet ingezet worden voor de publieke zaak. Overheden mogen hun overschotten niet zomaar beleggen. Dat noemen ze schatkistbankieren. De provincie leent het geld dan bijvoorbeeld weer uit aan andere overheden. Dat is het ook het beleid van de provincie Brabant.

Er zijn nog meer redenen waarom de provincies vorig jaar meer geld op de bank hadden staan. Ze hadden veel minder uitgaven. Het bekendste voorbeeld daarvan zijn de kosten voor de jeugdhulpverlening. Die worden nu door gemeenten betaald.