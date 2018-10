Deel dit artikel:













Laura geeft tips voor de perfecte spookfoto en wij griezelen lekker mee [FOTO'S] Foto: Kevin Cordewener

EINDHOVEN - Zijn griezelfilms niet je ding en ben je als de dood voor spoken, geesten of andere enge wezens? Verstop je vandaag, want het is Halloween. Hou je wel van dit griezelfestijn en is fotograferen je ding? Lees dan snel verder.

Geschreven door Bart Elzendoorn

Halloween is bij uitstek een feest waar je je creativiteit eens flink de vrije loop kunt laten gaan. Door jezelf uit te dossen in een enge outfit bijvoorbeeld, maar ook op het gebied van fotografie kun je helemaal los. Het spookt bij OB!

Zo kun je bijzonder griezelige spookfoto’s maken. Fotografe Laura Vink uit Rosmalen heeft goede tips om het perfecte griezelplaatje te maken. Voor onze fotograaf reden genoeg om vrolijk mee te griezelen. En zoals je ziet spookt het ook bij Omroep Brabant. Foto: Kevin Cordewener

