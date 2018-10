Mario Balotelli kaatst de bal snoeihard terug op PSV na grap over hesjesincident

EINDHOVEN - PSV plaatste dinsdagavond een video op Instagram van een fan die moeite had met het aantrekken van zijn poncho. Daarbij stelde de club de vraag: 'Ben jij dit Mario Balotelli'? De Italiaanse spits reageerde woensdag zeer scherp.

De post van PSV verwees naar het moment dat Balotelli als speler van Manchester City heel veel moeite had om zijn hesje aan te doen tijdens een warming-up voor een wedstrijd van de Engelse club. Bij het filmpje stond 'Is that you? met daarachter de profielnaam van de huidige speler van Nice.

Het duurde even voor de 28-jarige international reageerde, maar zijn reactie was wel heel erg scherp. "Nee, dit ben ik", schreef Balotelli bij een foto uit 2013. De aanvaller scoorde toen eenmaal tijdens een 3-0 zege van AC Milan op PSV in de voorronde van de Champions League.

Bekijk de video van het moment met het hesje.

Pijnlijk

Of er bij PSV heel hard gelachen kan worden om de reactie van Balotelli is de vraag. De sfeer in Eindhoven zal minder goed zijn dan het was op het moment dat het filmpje geplaatst werd. De ploeg van trainer Mark van Bommel werd na verlenging uitgeschakeld door RKC Waalwijk.

Het is overigens niet de eerste keer dat PSV via de sociale kanalen contact heeft met een (voormalig) topspits. Eerder dit seizoen reageerde de Braziliaan Ronaldo al op een Twitter-gesprek tussen PSV en Inter.