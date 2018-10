In stijl naar PSV: fandress na zes jaar lobbyen vanaf donderdag te koop

De jurk is zwart met rode accenten. In witte letters staat er tientallen keren 'PSV' op. De jurk heeft een v-hals en een zilveren, verstelbare gesp. "Op deze manier is de jurk draagbaar voor iedere vrouw. Ik hoop ook echt dat de vrouwen met een maatje L of XL, juist deze vrouwen, de jurk zullen dragen", vertelt Van den Broek.









Al jarenlang wilde Van den Broek deze jurken maken. Maar dat viel nog niet mee. "Het duurde zes jaar voor ik PSV overtuigd had om dit te mogen maken. De naam of het logo van PSV mag je namelijk alleen met een licentie gebruiken. Ik had mijn idee klaar, maar de club vond het niks." Maar de ontwerper gaf niet op. Ze trok de stoute schoenen aan en vroeg vorig jaar tijdens de algemene ledenvergadering aan toenmalig technisch directeur Marcel Brands en de huidige algemeen directeur Toon Gerbrands of ze nog één kans kreeg. "Twee dagen later kon ik beginnen."

Naaien, naaien en nog eens naaien

En zo konden de dames van het atelier aan de slag. Wekenlang zijn ze bezig geweest met het maken van de eerste 250 jurken. Want het maken van een fandress, dat heeft nogal wat voeten in de aarde.









Via de website zijn ze vanaf donderdagochtend te koop voor een prijs van bijna 200 euro.