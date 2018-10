Gewapende woningovervaller steekt op twee adressen in Tilburg bewoner met mes

TILBURG - De man die woensdagavond een woningoverval aan het Piusplein in Tilburg heeft gepleegd, zou ook hebben toegeslagen bij een appartement in de Piusstraat. Dit laat de politie via Twitter weten. Op beide adressen raakte een bewoner gewond. Er is inmiddels een verdachte aangehouden.

UPDATE: Man aangehouden voor gewapende overvallen in Tilburg

De overvaller had een mes bij zich. De mannen zijn door hem gestoken. Het is niet bekend hoe ze eraan toe zijn. De overvaller heeft bij beide huizen iets meegenomen.



De eerste overval, op de Piusstraat vond even na halfzes plaats. Een half uur later sloeg de man toe op het Piusplein. Hij werd rond kwart over acht aangehouden op het Koggeplein in Tilburg, laat de politie weten.



'Man onder het bloed'

"Ik zag opeens een man met een wit shirt aan die helemaal onder het bloed zat", vertelt een 16-jarige medewerkster van een wokrestaurant aan het Piusplein, naast het huis waar een van de overvallen plaatsvond. "Het zal er niet netjes aan toe zijn gegaan daar binnen."

"Ik vond het behoorlijk schrikken en denk niet dat ik lekker slaap vannacht. Ik woon zelf ook in de buurt en er gebeurt wel vaker wat. Zoals die moord in de Hoogvensestraat. Ook is er al een keer een overval geweest bij ons in de straat, bij oudere mensen. Die zijn toen helemaal vastgebonden."



Onderzoek

De politie doet onderzoek naar de gewapende woningoverval. Agenten gaan camerabeelden bekijken en getuigen en de slachtoffers horen.