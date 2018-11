Deel dit artikel:













Ravage bij Bruna in Oosterhout na plofkraak op geldautomaat, daders gaan er op scooter vandoor Foto: Marcel van Dorst / SQ Vision Een specialist explosieven verkenner kwam ter plekke in Oosterhout. (Foto: Erik Haverhals / FPMB) Foto: Marcel van Dorst / SQ Vision

OOSTERHOUT - Op een geldautomaat in het pand van de Bruna in winkelcentrum Arkendonk in Oosterhout is dinsdagnacht een plofkraak gepleegd. In de buurt hoorden bewoners een harde knal. Het pand is flink beschadigd. Dat geldt ook voor het pand naast de Bruna. De daders gingen er na de kraak vandoor. Het is niet bekend of ze iets hebben buitgemaakt.

Geschreven door Sandra Kagie

Volgens de politie zouden twee daders op een scooter zijn gevlucht. De plofkraak aan de Arkendonk vond plaats rond half vier. Ruim een uur later waren de daders nog niet gevonden. Bij de zoektocht naar hen is ook een politiehelikopter ingezet. De geldautomaat die uit de gevel is geblazen, is een automaat van ABN AMRO. LEES OOK: Ravage na plofkraak geldautomaat in Eindhoven: 'We zaten rechtop in bed' Nog geen week geleden was het raak in Eindhoven. Ook daar hadden de daders van de plofkraak het gemunt op een geldautomaat van ABN AMRO. In juli in Roosendaal was dat ook zo toen een geldautomaat bij een huisartsenpraktijk eraan moest geloven.