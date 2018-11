ING-miljoenen moeten volgens Brabantse burgemeesters naar bestrijding georganiseerde misdaad

BREDA - De vele miljoenen die de schikking tussen ING en het Openbaar Ministerie de Nederlandse staat heeft opgeleverd, moeten volgens de burgemeesters van de grote steden in Brabant worden besteed aan de bestrijding van de georganiseerde misdaad. Dat zegt Paul Depla, burgemeester van Breda, donderdag in het Algemeen Dagblad.

Depla noemt het in de krant 'zonde om het afgepakte geld in de algemene middelen te laten belanden'. Dit gebeurt volgens hem nu.

De burgemeester noemt het 'een signaal aan de samenleving' om de ING-miljoenen direct te besteden aan misdaadbestrijding. De zaak ING laat volgens hem zien dat de criminele industrie de bovenwereld uiteindelijk nodig heeft bij haar praktijken.

Schikking: 775 miljoen euro

Het Openbaar Ministerie trof eerder dit jaar een schikking van 775 miljoen euro met ING. Dit omdat de bank nalatig is geweest bij het voorkomen van witwaspraktijken. Tussen 2010 en 2016 hebben klanten van de bank hun rekening misbruikt voor het witwassen van honderden miljoenen euro's.

Depla is donderdagmiddag een van de sprekers op de miniconferentie over ondermijning in de Tweede Kamer.