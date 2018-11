Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Overvaller die bewoners stak met mes is veelpleger (45) uit Tilburg

TILBURG - De verdachte die woensdagavond is aangehouden voor twee woningovervallen in Tilburg, is een 45-jarige inwoner van die stad. Het gaat om een bekende van de politie. Bij de overvallen werden twee bewoners met een mes gestoken.

Geschreven door Robert te Veele

Volgens woordvoerder Willem-Jan Uytdehage van de politie is de man uit Tilburg een veelpleger. Dat is iemand die in korte tijd meerdere misdrijven heeft gepleegd. Gewapende overvallen

De eerste overval gebeurde woensdag rond tien over halfzes aan de Piusstraat. De bewoner raakte daarbij gewond. De dader ging er met een buit vandoor. Een half uur later gebeurde hetzelfde op het Piusplein. LEES OOK: Man aangehouden voor twee gewapende overvallen in Tilburg [VIDEO] De gewaarschuwde politie begon meteen een groot onderzoek. Er werd een burgernetbericht verstuurd. Al snel kan de verdachte op het Galeipad worden ingerekend. Omwonenden hadden de politie gebeld, omdat ze een 'vreemd type' hadden zien lopen. Het signalement kwam overeen met dat van de overvaller.