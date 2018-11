Alleenheerser Michael van Gerwen gaat na wisselvallig World Series-jaar gewoon voor vierde eindzege

WENEN - De resultaten tijdens de World Series of Darts-toernooien waren wisselvallig van Michael van Gerwen. Mighty Mike schreef één van de zes toernooien op zijn naam en verloor een finale, maar hij werd ook twee keer al uitgeschakeld in de kwartfinale. Ondanks de wisselvallige resultaten plaatste Van Gerwen zich makkelijk voor de World Series of Darts Finals. En daar gaat hij voor zijn vierde eindzege op rij, zodat hij de enige blijft die de World Series of Darts Finals op zijn naam heeft staan.

Met het doel de dartssport wereldwijd te promoten werd in 2013 de World Series of Darts gestart. Dat jaar waren er twee toernooien, in Dubay en Sydney. In de jaren die volgden, kwamen er meer toernooien bij. Sinds 2015 is er een eindtoernooi, de World Series of Darts Finals. De beste acht spelers van de World Series plaatsen zich automatisch voor de Finals. Daarnaast worden er zestien darters uitgenodigd en zijn er vier ‘qualifiers’.

Van Gerwen eindigde als derde in de World Series Order of Merit, kort achter Peter Wright en Rob Cross. Hij plaatste zich, ondanks wisselvallige prestatis, dus makkelijk voor het eindtoernooi. In de tweede ronde is zaterdag de winnaar van de wedstrijd Maik Lengendorf-Damon Heta de tegenstander van Van Gerwen.

Twee verloren kwartfinales

In de eerste ronde komt een geplaatste speler altijd in actie tegen een speler uit het land of de regio waar de World Series op dat moment gespeeld worden. Die eerste wedstrijden won Van Gerwen allemaal.

In Duitsland had hij met Max Hopp een zware tegenstander in de eerste ronde, maar won hij met 6-4. In de volgende ronde – de kwartfinale – verloor Van Gerwen vrij kansloos van Dimitri van den Bergh (3-8). De tweede World Series waren in Las Vegas, in de eerste ronde had hij geen enkele moeite met Jeff Smith (6-0). Maar weer was de kwartfinale zijn eindstation, nu was het James Wade die met 3-8 won.

Zege

Nadat Van Gerwen in Shanghai in de halve finale verloor van Michael Smith, pakte hij de winst tijdens de Auckland Darts Masters. Qua tegenstanders zijn zwaarste toernooi tijdens de World Series, met wedstrijden tegen Gary Anderson, Peter Wright en Raymond van Barneveld. Na afloop was de vreugde groot. "Het is even geleden dat ik een toernooi won. Ik weet dat ik niet iedereen berichtjes hoef te sturen, maar het is soms wel lekker om te laten zien wie er de baas is", zei Van Gerwen.

Na de winst in Nieuw-Zeeland waren er nog twee World Series-toernooien in Australië. In Melbourne vloog MvG er in de halve finale uit, in Brisbane verloor hij de finale van Rob Cross. In totaal waren er dit jaar naast Van Gerwen nog vijf anedere winnaars, nooit eerder was er zo'n diversiteit op de World Series.

Resultaten Michael van Gerwen tijdens World Series 2018:

Gelsenkirchen: kwartfinale (Dimitri van den Bergh, 3-8)

Las Vegas: kwartfinale (James Wade, 3-8)

Shanghai: halve finale (Michael Smith, 4-8)

Auckland: winst (Raymond van Barneveld, 11-4)

Melbourne: halve finale (Peter Wright, 7-11)

Brisbane: finale (Rob Cross, 6-11)

Enige winnaar Finals

Van Gerwen zal er in Wenen alles aan doen om zijn titel te verdedigen. Tot nu toe is hij de enige darter die de World Series of Darts Finals heeft gewonnen. De eerste drie edities was Van Gerwen in de finale steeds te sterk voor een Schot. De eerste twee keer was Peter Wright verliezend finalist (11-10 en 11-9). Vorig jaar was hij in de eindstrijd te sterk voor Gary Anderson (11-6). Voor het eerst zijn de Finals nu in Oostenrijk, de vorige edities waren allemaal in het Schotse Glasgow.

Bekijk hieronder de eerste finale van de World Series of Darts Finals, de meest spannende tot nu toe.