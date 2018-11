Uitslaande brand verwoest lege kippenstallen in Uden

"De brand is ontstaan tijdens onderhoudswerkzaamheden aan de stallen", aldus Lia Gaebler, woordvoerder van de brandweer. Beide stallen zijn uitgebrand.

In de buurt van de stallen staat een gastank. De brandweer schermde die gastank af om te voorkomen dat het vuur zou overslaan.



Veel rook

De brand zorgde voor veel rook. Die rook werd veroorzaakt door isolatiemateriaal dat in brand stond. De rookwolken waren goed te zien vanaf de A50.

Meerdere brandweereenheden uit de omgeving van Uden bestreden het vuur. Een deel van de hulpdiensten was rond kwart over elf weer vertrokken. Het sein brand meester is gegeven. De brandweer is nog wel bezig met nablussen.

Niemand is bij de brand gewond geraakt.