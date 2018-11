Ernstig zieke Lucas (15) ziet droom in vervulling gaan: hij heeft een boef gevangen met de politie

HELMOND - Binnen drie weken werd de wens van de 15-jarige Lucas uit Helmond vervuld. Lucas die een ernstige ziekte heeft en eigenlijk nu al in de reservetijd leeft, wilde dolgraag een een boef in de kraag vatten. Woensdag ging agent Lucas met zijn Helmondse collega's op pad en uiteraard moest hij in actie komen bij een 'heterdaadje'.

Er was een melding van een man die een raam had ingegooid. Agent Lucas bedacht zich geen moment en kon de verdachte in de boeien slaan en met een politiewagen naar het bureau in Helmond brengen. Volgens de moeder van Lucas was het een geweldige ervaring. "Lucas werd woensdag compleet verrast toen er ineens twee agenten voor hun deur stonden."









"Wij hadden hem verteld dat hij naar het ziekenhuis moest voor testen. Hij was daar best chagrijnig over want hij heeft door de jaren heen een behoorlijke weerstand ontwikkeld tegen ziekenhuisbezoekjes. En toen belden dus ineens twee agenten bij ons aan die met hem op pad wilden. Zijn grote droom. Hij is niet zo'n praten maar zijn ogen glunderden", licht Heidie Vertenten, Lucas moeder toe.

Pech

Het jonge leven van Lucas kent veel hindernissen. Hij begon pas vrij laat met lopen. Dat lopen ging ook nog eens heel zwalkend. Jaren van onderzoek volgden. Pas toen hij acht was werd de diagnose 'ziekte van Louis-Bar' gesteld. Dat is een zeldzame progressieve ziekte die het zenuwstelsel aantast. "Ons was een levensverwachting voorspeld van 15 jaar, de leeftijd die hij nu heeft." Er zijn maar 13 kinderen in Nederland die ook deze aandoening hebben.

Het regelen van deze droom voor Lucas verliep een stuk minder moeizaam. "Ik heb een week of drie geleden een mail gestuurd naar de politie met daarin de wens van Lucas en de vraag of de politie hier iets in kon betekenen. De politie wilde graag meewerken en regelden gelijk een huis bij de woningbouw waar een raam ingegooid mocht worden. "









Na een rondleiding op het politiebureau en het afnemen van vingerafdrukken eindigde in de Mc Donalds. "Dat is een vast ritueel voor ons na een ziekenhuis bezoek", legt moeder Heidie uit. "Zij wisten van onze speciale dag en legden ons ook nog eens in de watten. We kwamen binnen over de rode loper. Iedereen applaudisseerde voor Lucas, de tranen stonden in mijn ogen."