Handhaver geslagen met glazen fles bij uitschrijven parkeerboete in Bergen op Zoom

BERGEN OP ZOOM - Twee handhavers zijn woensdagavond belaagd bij het uitschrijven van een parkeerboete in Bergen op Zoom. Een van de BOA's is mogelijk met een glazen fles geslagen. Hij raakte daarbij gewond.

De handhavers waren rond half acht bezig met het uitschrijven van de boete bij de kruising Kremerstraat en Cromwielstraat. Een groep van ongeveer zes mensen viel hen vervolgens lastig.



De BOA's belden vervolgens de politie. Op het moment dat de agenten aankwamen, was de groep gevlucht. De mishandelde handhaver gaat aangifte doen. Het is onduidelijk of de belagers ook degene waren die de boete kregen.



De politie is nog op zoek naar de daders.