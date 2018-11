Het papieren boek is het walhalla voor de bezoekers van de grootste boekenbeurs van Europa

Sinds de bibliotheek in haar wijk gesloten is, gaat ze ieder jaar naar het boekenfestijn. "Je kunt hier voor een mooi prijsje veel mooie boeken vinden. Ik lees ze eerst zelf en dan gaat het meestal weer door naar familie en vrienden."

Een andere bezoekster heeft lijstjes gemaakt van boeken die ze al gelezen heeft en van boeken die ze nog zoekt. In de blauwe boodschappenmand ligt al snel een aardig stapeltje. "Dit is van Christina Caboni, die vind ik heel leuk." Om te voorkomen dat de boekenkast thuis overvol raakt, gaat er ook regelmatig het een en ander weg. "Maar ik blijf toch liever een echt boeken lezen dan van een schermpje."

Kinderboeken favoriet

Gevraagd naar de trends wijst organisator Eddie van der Beek meteen naar de sectie thrillers. "Ook romans doen het altijd goed. Maar dat is niets vergeleken bij kinderboeken. Dat is echt wel de betere hoek."

Almar van der Stap is met zijn 21 jaar één van de weinig jongere bezoekers. "Mijn vriendin leest extreem veel dus dat helpt als een motivator." Volgens hem hebben de boeken van de historicus Yuval Harari ervoor gezorgd dat zijn generatie weer meer is gaan lezen. "Zijn boeken worden als kadootje aan vrienden gegeven en die krijgen daarna de smaak weer te pakken."









Zelf kocht hij een jaar eerder op het boekenfestijn een boek over kunstmatige intelligentie, maar dat bleef ongelezen liggen. Het viel zijn vriendin op dat hij datzelfde boek nu opnieuw uit de enorme hoeveelheid oppikte. "In de kast hoopt het wel op, dat is een toenemend probleem," lacht de technisch student.

'Heerlijk om een boek vast te houden'

Een moeder met dochter loopt vorsend langs de rijen boeken. "We komen hier ieder jaar. Ik vind het heerlijk om een boek vast te kunnen houden. Ik ben niet zo van de e-reader. Geef mij maar papieren boeken, dat geeft mij iets meer vreugde."



Bovenop haar stapel ligt het nieuwste boek van Daniel Steel. "Ik heb al heel veel van haar gelezen, maar deze had ik nog niet."