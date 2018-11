Deel dit artikel:













Ruzie op fietspad loopt uit de hand, jongens (15 en 17) mishandelen man Archieffoto

TILBURG - Een man is woensdagavond rond kwart over zes in de Laarstraat in Tilburg mishandeld door twee jongens van 15 en 17 jaar. Dat gebeurde op het fietspad toen de jongens de man geen ruimte gaven om te passeren. Het duo is aangehouden.

Geschreven door Corné Verschuren



De man reed op zijn fiets over de Laarstraat en belde om de jongens, die voor hem fietsten, te passeren. De man kreeg geen reactie en riep naar de jongens dat hij er langs wilde. Toen hij de jongeren aansprak op hun gedrag begonnen de jongens te schelden. Daarna kreeg het slachtoffer enkele klappen. Omstanders schoten de fietser te hulp. De recherche onderzoekt het voorval. De fietser heeft aangifte gedaan.