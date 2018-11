'Visbuurt' in Tilburg kampt met penetrante lucht, brandweer zoekt naar oorzaak

TILBURG - De brandweer heeft donderdag onderzoek gedaan naar de oorzaak van een penetrante geur in de omgeving van de Karperstraat en Brasemstraat in Tilburg. Vanwege de stank werden tientallen bewoners geadviseerd om ramen en deuren open te houden om te luchten.

Volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant ging het om een brandstoflucht die sinds donderdagochtend werd geroken. De geur kwam uit het riool en verspreidde zich over een aantal straten.

Metingen

De brandweer kwam met meerdere voertuigen ter plaatse. Putten op straat zijn opengemaakt en er zijn metingen gedaan om de oorzaak te achterhalen. Wat er precies in het riool terecht is gekomen, is niet bekend. Volgens de officier van dienst is de stof niet goed te meten, omdat het inmiddels in de riolering erg verdund is met water.

De politie heeft een deel van de straten afgezet.