Kantines van TU Eindhoven gesloten wegens zeldzaam hantavirus

EINDHOVEN - Drie kantines op het TU/e-terrein zijn tot nader order gesloten. Aanleiding daarvoor is dat bij een kantinemedewerkster van cateraar Eurest het zeldzame hantavirus is vastgesteld. Dit meldt Cursor, een online magazine over de universiteit, op haar website.

Het virus wordt verspreid door ratten en muizen en in de kantines zitten relatief veel muizen. Het is nog niet duidelijk hoe de medewerkster van Eurest besmet is geraakt. Het virus is niet van mens op mens overdraagbaar. De kantines zijn preventief gesloten, meldt Cursor. Wanneer ze weer opengaan is afhankelijk van het advies van de GGD.

Urine

Het hantavirus komt door de urine, uitwerpselen of speeksel van knaagdieren in de omgeving terecht. Er zijn twintig hantavirussen, waarvan er elf ziekteverschijnselen veroorzaken. De hantavirussen die in Europa voorkomen, kunnen griepachtige klachten en nier- of leverklachten veroorzaken.