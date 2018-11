Eigenaar van restaurant wil parkeerplaats sluiten voor bezoekers van Loonse en Drunense Duinen

UDENHOUT - De gemeente Tilburg moet iets doen aan de parkeerproblemen bij restaurant Bosch en Duin in Udenhout. Dat zegt Antoon Boelens, eigenaar van het restaurant. Bosch en Duin ligt bij een van de belangrijkste toegangswegen tot nationaal park de Loonse en Drunense Duinen.

Bosch en Duin heeft een parkeerplaats voor 180 auto’s, tegenover het restaurant. Die parkeerplaats wordt ook veel gebruikt door bezoekers van het duingebied. Soms is het zo druk dat bezoekers van het restaurant geen plek meer hebben.

Problemen

Boelens wil zijn parkeerplaats nu gaan afsluiten of betaald parkeren invoeren. Bezoekers van zijn restaurant krijgen dan een kaartje om te rijden. Op die manier wil hij de druk van zijn parkeerplaats afhalen. Gevolg zal wel zijn dat mensen in de berm van de weg gaan parkeren, denkt Boelens. Dat gaat volgens hem voor veel problemen zorgen. Een ambulance kan er dan bijna niet meer door.

“Ik kaart dit probleem al dertien jaar aan bij de gemeente”, zegt Boelens. “Ik ben er klaar mee.” Volgens Boelens moet niet hij, maar de gemeente zorgen dat er goede bereikbaarheid is van het nationaal park. Boelens heeft een lap grond liggen naast zijn parkeerterrein waar gemakkelijk 650 parkeerplaatsen gemaakt kunnen worden. “De gemeente kan die grond zo huren”, zegt hij.

“Laat duidelijk zijn, ik heb niks tegen bezoekers van het nationale park. Sterker nog, ik omarm ze. Het zijn voor een deel ook mijn klanten.” Maar Boelens ziet ook veel mensen hun auto op zijn parkeerplek neerzetten. Ze gaan wandelen en gooien na afloop hun afval in zijn afvalbakken. “Ik ga dat probleem van de gemeente niet langer oplossen.”

Opnieuw in gesprek

Volgens de gemeente Tilburg waren ze tot anderhalf jaar geleden in overleg Boelens over de parkeerproblemen, maar heeft hij zich teruggetrokken. “Voor een oplossing hebben we elkaar nodig”, zegt een woordvoerder van de gemeente. “Het is niet alleen een verantwoordelijkheid voor de gemeente, ook voor Natuurmonumenten als eigenaar van het natuurgebied, de provincie en de restauranthouder. Wij willen heel graag opnieuw in gesprek.”