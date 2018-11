Daniël en Zillah wilden hun eigen droomhuis, maar door hersenletsel werd het één grote ellende

“We schamen ons verschrikkelijk”, vertelt Zillah de Joode. Het stel vindt het moeilijk om hulp te moeten vragen. Toch zien ze na alle ellende geen andere uitweg meer. Na lang twijfelen, durven ze met hun verhaal naar buiten te komen in de hoop voldoende geld op te halen met hun actie.



Tien jaar geleden kocht het stel een huis in Hank, waar veel aan moest gebeuren. Een paar jaar later sloeg het noodlot toe. In augustus 2013 voelde Zillah zich ineens niet lekker. “Ik voelde mijn arm ineens niet meer.” De huisartsenpost zou haar twee keer naar huis hebben gestuurd. Pas een dag later stuurde haar eigen huisarts haar naar de spoedeisende hulp. Het bleek dat ze een herseninfarct had. Ze kreeg meteen bloedverdunners om het propje in haar hersenen op te lossen.

Openhartoperatie

Voor de zekerheid keken artsen haar hart ook na. Wat bleek: ze had een aangeboren hartafwijking. Een openhartoperatie volgde. “Na het infarct, vertelden ze me dat ik mijn werk nooit meer zou kunnen doen.” Toch pakte de kapster haar werk weer op. “Ik knipte ongelofelijk lelijk, maar ik wilde niet opgeven.”

Ze pakten ook het klussen weer op. De bovenverdieping werd aangepakt. De rust keerde terug, maar in mei 2016 ging het weer mis. Daniël (40) viel tijdens het klussen van een ladder af. “De buurman hoorde een harde knal. Hij vond hem met zijn hoofd op de betonvloer.” Als gevolg van zijn val, had Daniël een schedelbasisfractuur. “Hij was verward en reageerde nergens meer op.”

Doodmoe

Het stel is door alle ellende doodop. Daniël kan nog maar vier uur per dag werken. Ook Zillah kan het werken nauwelijks meer opbrengen. “We zijn heel snel moe en overprikkeld.” Ze liggen ’s middags vaak samen op bed te slapen. “Een stel 'hersenkneuzen' noemen we onszelf wel eens”, lacht ze.

De bovenverdieping is af. De benedenverdieping is een en al ellende. “De keuken valt uit elkaar. De aanbouw is niet geïsoleerd. In het plafond zitten gaten”, zo geeft Zillah slechts een paar voorbeelden.

De twee hopen het komende jaar 35.000 euro op te halen voor hun verbouwing. Tot nu toe is zo'n 4700 euro opgehaald. “We hebben dit kleine beetje geluk gewoon even nodig.”

De tegels in de keuken laten los.





Het dak is zwaar beschadigd.





De vloer in het huis laat los.