A58 dicht door zwaar ongeluk met vrachtwagen en bestelbus (foto: Christian Traets/SQ Vision). Foto: Remco de Ruijter

ROOSENDAAL - Op de A58 bij Roosendaal is donderdagmiddag een ernstig ongeluk gebeurd. Een bestelbus is achterop een vrachtwagen gebotst. De snelweg is afgesloten tussen Breda en Bergen op Zoom.

Geschreven door Raymond Merkx

Redacteur / Verslaggever

De bestuurder van de bestelbus zat bekneld en is met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. Veel vertraging

Het ongeluk gebeurde rond drie uur, ter hoogte van Roosendaal-Oost. Het stuk snelweg is afgesloten zodat de traumahelikopter snel kon landen. Rijkswaterstaat verwacht veel vertraging. Naar verwachting is de weg om zes uur vrij. Het verkeer wordt via de af- en oprit omgeleid. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog onbekend.