Karel van Eerd de rijkste Brabander, ook met Wim van der Leegte hoeven we geen medelijden te hebben

VEGHEL - Hij mag dan naar eigen zeggen de goedkoopste supermarkt van Nederland hebben, maar Karel van Eerd, oprichter van supermarktketen Jumbo , kan ook makkelijk op de duurste plekken boodschappen doen. Hij is opnieuw de rijkste Brabander in de Quote 500. Hij staat op de zesde plek in de lijst, die donderdag werd bekendgemaakt.

Vorig jaar stond Karel nog zevende, maar medelijden hoeven we niet te hebben. De redactie van Quote taxeert zijn vermogen op 2.1 miljard euro.

Ook Wim van der Leegte, CEO van de VDL Group staat weer hoog in de ranking. Hij behoudt zijn zestiende plek en is goed voor 1.6 miljard euro. “Ik heb nog beheermaatschappijen waar ik mee bezig ben. En ik heb nog een stoeterij die nog niet winstgevend is en die moet ook nog winstgevend worden, dat moet ik nog zien te bereiken. Dat valt niet mee, maar dat gaat toch gebeuren,” zei hij dit jaar tegen Omroep Brabant.

Wat voor Jumbo geldt, geldt eigenlijk ook voor Zeeman. Het zijn beiden winkels waar je goedkoop kan shoppen, maar waar de directeur ontzettend rijk is. Jan Zeeman uit Lage Mierde is goed voor 1 miljard euro. Zijn vermogen groeide dit jaar niet, maar toch staat hij op plek 31.

Dat is één plekje lager dan de Vughtse zakenman Robert van de Walen, die in 2013 rijk werd met de verkoop van BrandLoyalty. Hij investeerde zijn geld onder meer in een nieuwe golfbaan in Cromvoirt.

Een groot deel van de Brabanders heeft een keuken in huis van de Piet Klerx, de Keukenconcurrent of Keukenmaxx. Ze spekten hiermee de bankrekening van eigenaar Ben Mandemakers wiens vermogen op 850 miljoen euro wordt geschat. Het is genoeg voor plek 38 in de Quote 500.

Later meer over de Brabanders op plek 50 tot 500.