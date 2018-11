Ondanks plofkraak komt pinautomaat van ABN Amro in Oosterhout gewoon terug: 'We nemen maatregelen'

OOSTERHOUT - De geldautomaat van ABN Amro in Oosterhout komt waarschijnlijk snel terug. Dat zegt een woordvoerder van de bank. De pinautomaat in winkelcentrum Arkendonk werd bij een plofkraak compleet vernield.

"De schade is aanzienlijk. Het is onze intentie om een nieuwe automaat te plaatsen. We moeten nog wel in gesprek met belanghebbenden, zoals de eigenaar van het winkelcentrum."

Volgens ABN Amro zijn er verschillende maatregelen genomen om plofkraken te voorkomen. "We nemen zichtbaar en onzichtbaar altijd maatregelen. Maar meer details willen we daarover niet geven."