Peter Gijsbertsen wilde ooit werktuigbouwkunde studeren, nu krijgt hij een prijs als operazanger

Minister Ingrid van Engelshoven komt die donderdag naar Den Bosch om de prijs uit te reiken. Dat gebeurt tijdens een concert waar Peter een speciaal voor hem gecomponeerde liederencyclus zingt.

Eerdere winnaars van de Nederlandse Muziekprijs waren Hannes Minnaar, Remy van Kesteren, Erik Bosgraaf en Lavinia Meijer. De lijst gaat terug tot 1981.



Zelf beter worden

De prijs is een bijzondere. Musici worden uitgedaagd om zelf te bedenken hoe ze zich kunnen verbeteren. Voor zo'n plan krijgen ze hulp en financiële steun. Wie zijn eigen plan overtuigend uitvoert, wint de Nederlandse muziekprijs. Er zijn jaren dat er drie winnaars zijn maar er gaan ook jaren voorbij zonder winnaars.

Peter had zich als uitdaging gesteld om ook opera te gaan zingen. Zelf vond hij dat zijn stem daar technisch niet geschikt voor was. Na een reeks lessen deed hij auditie bij een Schots gezelschap en dát lukte. De Schotten vroegen de tenor zelfs terug voor een tweede rol.

Musicalkoor

Het was een mooie stap voor de zanger die in zijn jeugd eigenlijk nooit nagedacht had over een loopbaan in de klassieke muziek. Eigenlijk was zijn plan om werktuigbouwkunde te studeren tot een klasgenoot hem vroeg mee te zingen in een musicalkoor. En toen begon het...

Donderdag 8 november zingt Peter Gijsbertsen een cyclus met voor hem geschreven liederen: 'Zeven levensliederen en een aanslag.' Componist: Bart Visman. Gijsbertsen: "Het is muziek van nu. Maar ik vind het heel toegankelijk. Ik denk dat mensen het fijn vinden om naar te luisteren."

Hij vertelt het allemaal tijdens een repetitie voor het concert in de kleine studio in zijn achtertuin. Achter de piano zit zijn begeleider Hans Eijsackers.

Tenor Peter Gijsbertsen en pianist Hans Eijsackers

Het winnen van de prijs is voor Gijsbertsen zelf ook belangrijk. Hij steekt niet onder stoelen of banken dat hij weleens getwijfeld heeft aan zijn muzikale loopbaan. Vooral toen de technische problemen bij het zingen van operamuziek moeilijk te overwinnen leken.

Nu zegt hij: Eigenlijk wilde ik altijd al het hoogste bereiken. Deze prijs is de erkenning dat ik op de goede weg zit. Fantastisch."