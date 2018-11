Heet je Suzááánne? Win kaarten voor speciaal concert van VOF de Kunst

TILBURG - Het iconische nummer 'Suzanne' van VOF de Kunst bestaat 35 jaar. En dat is goed nieuws voor iedereen die Suzanne, Susanne of Susanna heet. De band geeft zondag een speciaal concert voor de naamgenoten. Alle kaarten zijn al weg, maar Omroep Brabant heeft er nog twee. En die kun jij winnen!

Door het nummer stonden de Tilburgse frontman Nol Havens (58) en zijn band in één klap bovenaan de hitlijsten. Het speciale concert is een goedmakertje voor alle Suzannes. "Jarenlang moesten ze gezang aanhoren bij het horen van hun naam", vertelde Havens eerder tegen Omroep Brabant.

LEES OOK: Heet je Suzááánne? Dan mag je gratis naar het concert van VOF de Kunst



Het concert is komende zondag 4 november in poppodium 013 in Tilburg. De zaal gaat om drie uur open en het concert begin om vier uur.



Wat moet je doen?

Via de Facebookpagina van Omroep Brabant kun je de kaartjes winnen. Uiteraard moet de winnares een Suzanne zijn. Zij mag ook nog één vriend of vriendin meenemen (met een andere naam). Heet je Suzanne: zorg dus dat je 'getagd' wordt. Heet je geen Suzanne, tag dan een Suzanne. (En dan maar hopen dat je mee mag van haar).