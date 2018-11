Nik (29) kreeg ooit de diagnose 'zwakzinnig', maar nu reikt hij zijn eigen Raket Award uit

VUGHT - Nik van Hoogstraten (29) uit Den Bosch heeft moeite met lezen, schrijven en rekenen, door een hersenvliesontsteking toen hij nog jong was. Hij kreeg zelfs ooit de diagnose 'zwakzinnig'. Maar ondanks zijn beperking heeft hij nu een volwaardige baan bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en is zijn stichting Raket een voltreffer. Donderdagmiddag reikte hij de eerste Raket Award uit.

"En de winnaar is... de Rabobank." Voor een volle zaal in Vught onthulde Nik donderdagmiddag de eerste winnaar van de Raket Award voor bedrijven die zich inzetten voor werknemers met een beperking.

In Vught was het dan ook volle bak bij het symposium en de awarduitreiking van stichting Raket. De Rabobank ging er met de bokaal vandoor. Achmea Leiden en MuseumBrasserie Stedelijk Museum Den Bosch kregen een eervolle vermelding.

Onvergetelijk en trots

Voor Nik was het een onvergetelijke middag. "Ik ben ontzettend trots. De Award is bedoeld om bedrijven te stimuleren om inclusief te ondernemen en mensen met een beperking laat meedoen met je bedrijf. Want behalve de beperking zijn er ook veel kwaliteiten. Ik ben daar zelf onder andere het bewijs van en dat wil onze stichting benadrukken en laten zien."









De hoofdprijs ging dus naar Rabo. De MuseumBrasserie bij het Noordbrabants Museum in Den Bosch zat bij de drie overgebleven nominaties en kreeg een eervolle vermelding. Eigenlijk een beetje tot verwondering van filliaalchef Daan Schouten.

Een dove, een autist en een ADHD-er

"Wij zijn er als bedrijf eigenlijk niet eens mee bezig dat we werknemers met beperkingen hebben. Bij ons is de ene doof, de andere autistisch en ik ben een ontzettende ADHD'er. Maar we zijn samen een ontzettend gezellig, volwaardig en goed functionerend team en dat is wat telt."

De enthousiaste Schouten ziet zelfs wel voordelen in de beperkingen van zijn collega's. "Omdat er bij ons eentje doof is, kunnen we allemaal een beetje gebarentaal. Als het dus druk is en er moet iets doorgegeven worden aan een collega aan de andere kant hoeven we dat niet door de brasserie te schreeuwen, maar kunnen we gebaren."