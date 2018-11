Asielkind vertelt Dijkhoff over angst om uitgezet te worden: 'Ja, dus?', Twitteraars zijn #BOOS

BREDA - Meer dan vierhonderd asielkinderen wonen al langere tijd in Nederland, of zijn hier zelfs geboren, maar worden mogelijk het land uitgezet. Oneerlijk, vindt televisiemaker Tim Hofman. Voor BNNVARA maakte hij de documentaire 'Terug Naar Je Eige Land'. In die docu volgt hij vijf van die kinderen, waaronder Nemr. Samen gaan ze naar fractievoorzitter Klaas Dijkhoff uit Breda, die antwoord moet geven op de vraag waarom de jonge Nemr niet mag blijven. Met zijn antwoord haalt Dijkhoff de woede van de kijker op zijn hals.

Nemr is negen jaar oud en woont al zijn hele leven in Nederland. Toch wordt hij misschien uitgezet naar Irak, het land waar zijn ouders vandaan komen. Hij snapt niet dat hij terug gestuurd wordt naar een land waar voor een groot gedeelte een negatief reisadvies geldt, doordat er een grote kans is op terroristische aanslagen.

Samen met Tim Hofman gaat hij naar VVD'er Klaas Dijkhoff toe om te vragen waarom hij niet mag blijven. "Wat denk je dat er gaat gebeuren als je naar Irak moet?" vraagt Tim aan het jochie. "Dood", antwoord hij daarop. Klaas draait zich daarop om naar Tim en reageert: "Ja, dus?"

Overigens is in de documentaire veel geknipt. Zo kun je niet zien wat Dijkhoff zegt na zijn 'Ja, dus?' uitspraak. Ook is er kritiek op Hofman omdat hij politici voor het blok zet door een minderjarig jongetje mee te nemen en de vragen te laten stellen. Dijkhoff was donderdagavond niet bereikbaar voor commentaar.

Burgerinitiatief

Hofman startte naast zijn documentaire een burgerinitiatief voor een nieuw Kinderpardon. Door 40.000 stemmen op te halen, hoopt hij het Kinderpardon op de agenda van de Tweede Kamer te krijgen. Binnen een paar uur werden de 40.000 stemmen bereikt.

De documentaire is te zien op het YouTube-kanaal van #BOOS. Op 8 november wordt 'Terug Naar Je Eige Land' uitgezonden op NPO 3.