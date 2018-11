Deel dit artikel:













Lang leve ex-orkaan: temperaturen van 17 graden in aantocht Het wordt prachtig herfstweer, volgens Tom van der Soek. (Foto: Martha Kivits)

DE BILT - Ook al zitten we in november, het weer krijgt lenteachtige trekjes. Met name volgende week wordt het mooi, vertelt Tom van der Spek van Weer.nl. Dit hebben we te danken aan ex-orkaan Oscar. Die trekt tussen IJsland en Schotland door richting het noorden van Noorwegen. Hierdoor krijgen we in Nederland te maken met een groot lagedrukgebied en warme lucht uit Zuid-Europa.

Geschreven door Peter de Bekker

"Vrijdagmiddag is het fraai herfstweer, met flinke zonnige perioden. De temperatuur komt vrijdagmiddag uit op elf tot twaalf graden." Vorst aan de grond

Het mooie weer houdt in het weekend aan, maar het wordt 's nachts wel fris. "Het gaat op veel plaatsen een graadje vriezen", vertelt de weerman. "Dus als je zaterdagochtend vroeg op pad gaat met de auto moet je misschien even met een krabber in de weer. Maar zaterdag wordt een mooie dag hoor, met veel zonneschijn. Er zijn dan amper stapelwolken. Hier en daar is er een beetje sluierbewolking." De maximumtemperatuur komt dan uit op tien tot elf graden. Zaterdagnacht moeten we rekening houden met vorst aan de grond op diverse plekken. Zondag overdag is het vrijwel overal stralend zonnig. "De temperatuur komt dan 's middags nog wat hoger uit. Met een zuidwesten wind wordt het dan tussen de twaalf en veertien graden." 'Je zou het bijna warm kunnen noemen'

Begin volgende week blijft het droog en ook dan krijgen we dagen met behoorlijk wat zonneschijn. "Dan wordt het nog wat zachter. Je zou het bijna warm kunnen noemen. Dinsdag kan het op diverse plekken in de provincie zeventien graden worden. En dat in november..."