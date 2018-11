Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Kiki Bertens zegt 'ja' tegen de liefde van haar leven Kiki Bertens. (Archieffoto: Omroep Brabant)

BREDA/BALI - Tennisster Kiki Bertens is door haar vriend Remko de Rijke ten huwelijk gevraagd. Ik heb 'ja' gezegd tegen de liefde van mijn leven, zegt de tennisster uit Breda in een post op Instagram. Dat de ring die bij het aanzoek van haar aanstaande hoort te klein is, maakt haar niks uit. Ze draagt het sieraad om haar pink.

Geschreven door Sandra Kagie



Na een romantisch etentje vroeg oud-tennisser Remko zijn Kiki tijdens hun vakantie op Bali om met hem te trouwen. In hun vakantievilla ging hij volgens RTL Boulevard op zijn knieën. De twee zijn al een paar jaar een stel. Nu wordt hun liefde dus officieel bezegeld. Waarschijnlijk gaat dit eind volgend jaar gebeuren, na afloop van het volgende tennisseizoen. Toch al schitterend jaar

Het aanzoek vormt een mooie afsluiting van een toch al schitterend jaar voor de tennisster. Ze stormde op de wereldranglijst de top-10 binnen. LEES OOK: Is reuzendoder Kiki Bertens op weg naar de WK-titel? [ZEVEN FEITJES] Afgelopen week nog was ze succesvol in de WTA-finals, de strijd om de (officieuze) wereldtitel tennis. Op het toernooi in Singapore bereikte ze de halve finale.