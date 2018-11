Bekentenis in moordzaak Peet van der Linde

De rechtbank in Breda

BREDA - De man die Peet van der Linde zou hebben doodgeschoten heeft bij de politie toegegeven dat hij dat inderdaad heeft gedaan. Hij schoot de Bredanaar dood 'in een vlaag van woede'. En het ging om een grote schuld over 'klokjes' (horloges) Corné R. heeft dat bij de politie verteld, zegt zijn advocaat. Na anderhalf jaar besloot hij het stilzwijgen te doorbreken en kwam hij met dit 'nieuwe scenario'.

Peet van der Linde uit Breda werd op vrijdagavond 6 januari 2017 doodgeschoten nadat hij in zijn woonplaats op een feest was geweest.

Drie mannen

In de zaak zijn er drie verdachten. De vermoedelijke schutter Corné R. (44) uit Sprundel, dorpsgenoot David J. (35) die wordt gezien als chauffeur van de vluchtauto en Piet S. (43) uit Etten Leur. Hij gaf het feest op de avond van de moord.

Ze worden alle drie officieel verdacht van 'medeplegen' van moord. Bij Piet S. is er ook nog de beschuldiging 'uitlokking van moord' en vuurwapenbezit. Alle drie de mannen zitten vast en waren vrijdagochtend in de Bredase rechtszaal.

Vermoedelijke schutter is gaan praten

Advocaten Meijering en Lubbers verdedigen de vermoedelijke schutter. Meijering vertelde dat er eergisteren en gisteren een uitgebreid politieverhoor is geweest met Corné R. Collega-advocaat Franken zei dat het er op lijkt dat er geen sprake is van voorbedachte rade maar doodslag.

Het OM bevestigde 'het nieuwe scenario' en ook 'de nieuwe proceshouding' van de verdachte uit Sprundel. Maar officier van justitie Smale benadrukte meteen dat 'scenario van het OM niet is veranderd'. 'We blijven er bij dat deze drie mensen van tevoren hebben bedacht om meneer Van der Linde te liquideren', zei de officier.

Bekentenis en motief

In de loop van de tussentijdse zitting vrijdagochtend vertelde advocaat Meijering dat er sprake was van 'een vlaag van woede' en dat alles draaide om een geldschuld. Het lijkt er op dat het slachtoffer een schuld uit de horlogehandel moest terugbetalen aan Corné R. en dat niet deed, waardoor R. boos is geworden.

Dat motief is vaker gesuggereerd en komt nu uit de mond van de vermoedelijke schutter zelf.

'Slachtoffer beschoten toen hij al de grond lag'

Het OM citeerde een klein stukje uit de verklaring: 'R. vroeg om geld'. Dat kreeg hij niet en daarop schoot R. op het slachtoffer. En verderop verklaarde R bij de politie: 'Ik zag hem wankelen maar hij viel niet om'.

De officier van justitie voegde er aan toe dat Van der Linde ook nog beschoten is toen hij al op de grond lag. Ook ooggetuigen zagen dit gebeuren.

Volgens advocaat Meijering is dat niet waar: "Hij heeft hem neergeschoten en is daarna verdwaasd in een auto gaan zitten. En weggereden met meneer J. tegen het verkeer in, door het rode licht".

Meijering voegde er aan toe dat hij begrijpt dat er veertien keer is geschoten. Hij stelde voor om een reconstructie te houden. Het OM ziet geen toegevoegde waarde.

Ingewijden rond het onderzoek zeggen al langer dat het over een schuld ging maar dat het anders ligt: Peet van der Linde kreeg nog geld van Piet S. Dat beeld zou ook naar voren komen in het duizenden pagina's dikke dossier en dat zou het scenario zijn van de politie en het OM maar dat wil niemand bevestigen.

Undercovers

Het politieonderzoek verliep aanvankelijk moeizaam. Daarom zette de politie een bijzonder opsporingsmiddel in: undercoveragenten. Zo liep verdachte David J. tegen de lamp: 'Boris en Danny'. Die zouden maandenlang bezig zijn geweest om door te dringen in zijn leven.

In Portugal zouden ze hem een bekentenis hebben ontlokt over de moordzaak. Advocaat Roethof die David verdedigt wil daar alles van weten en wil weten of er opnames van zijn.

Proces al tijdje bezig

Wat opvalt is dat de complete ploeg aan advocaten is een half jaar geleden opgestapt en vervangen door nieuwe advocaten. Zoiets gebeurt vaker maar zelden verdwijnt het hele team. Daar is nooit een officiële reden voor gegeven, ook op deze vrijdag niet.

De rechtszaak vrijdag is een tussentijdse zitting waarbij afspraken werden gemaakt over het dossier en getuigenverhoren.

De verdachten Piet S. en David J. wilden op de zitting vrijdag niks zeggen maar ze kondigden aan dat ze later wel wat willen gaan verklaren. Corné R. zei dat hij niks kan toevoegen aan zijn verklaringen maar wilde nog wel wat kwijt. "Wat er gebeurd is dat is natuurlijk vreselijk".