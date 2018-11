Zanger, postbode of de bouw in: deze profsporters kwamen in andere wereld terecht na carrière

BREDA - Het is een combinatie waar je niet zomaar aan denkt: wereldkampioen Mixed Martial Aarts (MMA) en - parttime - vuilnisman. Maar volgens vechtsporter Pieter Buist uit Breda was het ophalen van vuilnis ideaal op zijn weg naar de top. "Je moet hard werken, je wordt er bescheiden en nederig van." En er zijn meer sporters die voor of na hun sportieve loopbaan een opvallende kant op gingen.

Buist heeft zich inmiddels vol op zijn sportcarrière gefocust. Hij verwacht niet dat hij snel terugkeert op de vuilniswagen. Maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Dat bewijzen onderstaande sporters die na hun actieve carrière een opvallende stap maakten.



Berry van Aerle

Een van de meest bekende sporters met een in het oog springende baan na zijn actieve sportcarrière was PSV'er Berry van Aerle. De Helmondse profvoetballer werd met Oranje Europees kampioen in 1988, won in datzelfde jaar de Europacup I met PSV en veroverde verder nog een grote hoeveelheid aan andere prijzen. Hij voelde zich na zijn loopbaan niet te groot om gewoon de post rond te brengen. Na jaren als postbode gewerkt te hebben is Van Aerle - aan wie cabaretier Theo Maassen ooit een deel van zijn voorstelling wijdde - tegenwoordig weer actief bij PSV, als supporterscoördinator en scout.

John van Loenhout

Bij voetbalclub RBC Roosendaal groeide John van Loenhout eind jaren negentig uit tot een publiekstrekker. Daarmee verdiende hij een transfer naar RKC - dat toen nog uitkwam in de eredivisie - en daarna kwam hij ook nog uit voor onder meer VVV-Venlo en De Graafschap. Sinds hij gestopt is met voetballen, werkt de aanvaller in de bouw.

John de Bever

John de Bever staat tegenwoordig bekend als zanger. Met het feestnummer 'Jij krijgt die lach niet van mijn gezicht', brak hij landelijk door. Veel mensen realiseren zich bijna niet eens meer dat hij begin jaren negentig - kortstondig - in de eredivisie voetbalde, bij Dordrecht '90. Bij die club introduceerde hij zich nog als de blanke Romario. Dat liet hij bij Dordrecht niet zien, maar in de zaal wél. In 1997 werd De Bever tijdens het WK zaalvoetbal in Brazilië gekroond tot beste zaalvoetballer van de wereld.

Björn van der Doelen

'Doelûh' groeide bij PSV in korte tijd uit tot een publiekslieveling. Met zijn agressieve speelstijl was hij de ideale speler met wie de Eindhovense supporters zich konden identificeren, ook al werd hij nooit een onomstreden basisspeler. Na PSV kwam Van der Doelen uit voor FC Twente en NEC, maar al op 29-jarige leeftijd stopte hij met voetbal. Opvallend, maar Van der Doelen wilde liever aan de slag als artiest. En met succes, hij heeft inmiddels zijn naam gevestigd als zanger en heeft al meerdere cd's uitgebracht.

Roland Jansen

Ruim tien jaar lang was Roland Jansen de vaste doelman bij Willem II. Hij debuteerde in het seizoen 1986-1987, toen de club nog actief was in de eerste divisie - en bleef ook daarna in de eredivisie in het doel staan. Na zijn Willem II-tijd kwam de doelman ook nog uit voor Sparta Rotterdam en ADO Den Haag. Jansen heeft zijn eigen makelaarskantoor in Rijen.

Eric Wilborts

Tilburger Eric Wilborts werd jarenlang gezien als dé opvolger van Tom Okker. Hij was jarenlang Nederlands kampioen tennis bij de jeugd, bereikte de jongerenfinale van de US Open en kwam terecht op de tweede plaats van de wereldranglijst bij de jongeren. Toch brak hij niet door in het tennis, maar wel op zakelijk gebied. Als eigenaar van fitnesscentra en golfbanen kwam hij terecht in de Quote500.