Mishandeling verstandelijk beperkte Ritchie na PSV-Feyenoord: boete en stadionverbod

EINDHOVEN - De man die de verstandelijk beperkte Ritchie vlak na de wedstrijd PSV-Feyenoord in zijn gezicht sloeg, heeft hiervoor een boete van 750 euro gekregen. Ook heeft de politierechter hem een stadionverbod voor twee jaar opgelegd. Eerder legde justitie de 45-jarige man al een gebiedsverbod van negentig dagen op. Burgemeester John Jorritsma van Eindhoven deed hier nog een schepje bovenop.

Van hem mag de man een jaar niet in de buurt van het Philips Stadion komen. En ook de kroegen in het centrum van de stad zijn voor hem verboden gebied. Nu is het gebiedsverbod verlengd naar twee jaar.

De dader was vrijdag niet in de rechtbank aanwezig. Ritchie ook niet, maar zijn pleegvader Theo Maas uit Someren wel. Hij gaf aan vooral teleurgesteld te zijn dat de verdachte vrijdag niet zelf bij de uitspraak was. "Ik had het er graag met hem over gehad", aldus Maas.

Uitzinnig

Met zijn pleegvader ging Ritchie begin augustus naar de wedstrijd PSV-Feyenoord om de Johan Cruijff Schaal . Dolenthousiast was de verstandelijk gehandicapte Ritchie, want hij is groot fan van Feyenoord. Toen de winnende goal voor zijn club werd gescoord, was hij dan ook uitzinnig. Totdat hij dus vlak na de wedstrijd hard in zijn gezicht werd geslagen.





De mishandeling van Ritchie in het Philips-stadion zorgde voor veel emotionele reacties. PSV-directeur Toon Gerbrands reageerde in een verklaring ontzet op het incident. "Te schandalig voor woorden. Het absolute dieptepunt", aldus Gerbrands.

Om hem een hart onder de riem te steken, werd Ritchie vervolgens overladen met cadeaus. Niet alleen door ‘zijn’ Feyenoord, maar ook door PSV-fans en de KNVB.

LEES OOK: Mishandelde Ritchie overladen met cadeaus door PSV-fans en KNVB: 'Dit is echt overweldigend'

De verdachte ging al eerder in de fout. Zo kreeg hij in 2012 een stadionverbod voor het gooien van een fakkel op het veld. Hij moet Ritchie ook een schadevergoeding van vijfhonderd euro betalen.

Tegen de man was vrijdag een werkstraf van vijftig uur geëist en een omgevingsverbod van twee jaar. Met de werkstraf ging de rechter niet mee.