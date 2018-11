Ryanair stuurt harde brief aan piloten Eindhoven Airport: 'Verhuis vrijwillig of er volgt ontslag'

Het vonnis van de rechter in Den Bosch was duidelijk: Ryanair mag zijn vliegers niet eenzijdig en gedwongen overplaatsen naar een buitenlandse Ryanair-basis, als het bedrijf toch overgaat tot het sluiten van de basis op Eindhoven Airport. Ook moet de luchtvaartmaatschappij de vliegers gewoon doorbetalen en er voor zorgen dat zij kunnen blijven vliegen op een Boeing 737. Als er toch piloten worden overgeplaatst dan moet Ryanair per geval een dwangsom van 250.000 euro betalen.

Maar de brief die Ryanair na het vonnis aan de piloten stuurt, is ook heel duidelijk:

Brief

Volgens de VNV ontvingen de piloten na het vonnis van de rechter een brief van Ryanair waarin ze voor een keuze worden gesteld: vrijwillig kiezen voor overplaatsing een zogenaamde ‘voluntary transfer’ of een ontslagprocedure, een ‘redundancy process’. De brief is volgens de Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers opnieuw het bewijs dat Ryanair lak heeft aan een rechterlijke uitspraak in Nederland.

De piloten moeten voor vrijdagavond 18.00 uur beslissen. Maandag 5 november wordt de basis op Eindhoven Airport al opgeheven.

"Ryanair opent zijn trukendoos om zijn werknemers nog verder onder druk te zetten. Eerder zette Ryanair ondanks een rechterlijk verbod stakingsbrekers in bij een door de VNV georganiseerde werkonderbreking. Wij adviseren onze leden om zich niet door Ryanair onder druk te laten zetten en dus niet in te gaan op een ‘vrijwillige’ overplaatsing. De uitspraak van de kortgedingsrechter is glashelder en laat geen ruimte voor het ontslaan van de vliegers omdat ze niet zouden ingaan op het aanbod van Ryanair."

Oproep minister

Minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken riep Ryanair donderdag nog op zich aan het landelijke arbeidsrecht te gaan houden. Hij wil dat de prijsvechter binnen enkele weken een akkoord sluit met de vakbonden, gezien de aanhoudende conflicten met het personeel. Koolmees voert samen met een paar Europese collega's de druk op. De bewindslieden stuurden gezamenlijk een brief naar het hoofdkantoor van het winstgevende Ryanair in Ierland. Succes brengt verantwoordelijkheid met zich mee, stellen ze.

De ministers verwijzen naar de contacten van de maatschappij met de Europese Commissie, waarbij Brussel er steeds op aandringt arbeidswetten zo snel mogelijk na te leven. Koolmees benadrukt dat er anders bijvoorbeeld juridische stappen tegen Ryanair kunnen volgen.