Oppositie in Provinciale Staten tegen fusie Nuenen met Eindhoven: 'Geen draagvlak'

DEN BOSCH - In Provinciale Staten werd vrijdag opnieuw gepraat over de vraag of Nuenen gedwongen moet worden om met Eindhoven te fuseren. Veel oppositiepartijen hebben flinke twijfels.

Vooral omdat 78 procent van de inwoners van Nuenen tegen zo'n herindeling is. "Herindeling moet van onderop komen", zegt GroenLinks. "Wij stemmen alleen voor gedragen herindelingen", zegt de PVV. "We moeten rekening houden met deze nieuwe feiten", aldus de SP.

Vorige week debatteerden Provinciale Staten ook al over het voorstel van de provincie om Nuenen met Eindhoven te laten fuseren. Dat debat werd toen afgebroken omdat de Statenleden naar een herdenking van een overleden collega wilden. Vrijdag werd er verder gepraat, maar een besluit werd nog niet genomen. Sterker nog, de kans bestaat dat de Statenleden op 23 november opnieuw een opiniërende vergadering willen houden. Op 7 december volgt dan het definitieve besluit.

'Onzalig plan'

Maar enkele oppositiepartijen nemen al behoorlijk stelling tegen de fusie. "Stop met dit onzalige plan", zegt Lokaal Brabant. GroenLinks: "We moeten er rekening mee houden dat er gemeenteraadsverkiezingen zijn geweest waarbij partijen die tegen de fusie zijn, wonnen. Het toppunt van democratie."

De PVV, 50plus en de Partij voor de Dieren hebben allemaal aangegeven al tegen het voorstel te zijn. "Veel betutteling in deze procedure", zegt 50plus. "Onze taak is het begeleiden en helpen, niet een fusie afdwingen", zegt de Partij voor de Dieren.





'Fusie juist een kans'

Maar coalitiepartij PvdA hekelt het referendum. "Het was eenzijdig. De burger is niet gevraagd of Nuenen zelfstandig kán zijn. De fusie is geen bedreiging, maar een kans."

Toch willen veel partijen de uitkomst van het referendum meenemen in hun overwegingen. CDA: "Dit kunnen we toch niet negeren?" Ook coalitiepartij SP wil er iets mee. "Nieuw feit is dat er een uitspraak ligt van de bevolking van Nuenen. We kunnen rekening houden met nieuwe feiten." De SP wil graag een onderzoek naar andere bestuursvormen tussen Nuenen en Eindhoven.

'Het is aan u'

Provinciebestuurder Anne-Marie Spierings hamerde vrijdagochtend op de onderzoeken die er zijn geweest met als conclusie dat Nuenen niet genoeg bestuurlijke kracht heeft. "Mensen vinden dat wel ingewikkeld om te begrijpen." De vrees is dat over een paar jaar Nuenen onvoldoende sterk is om een bijdrage te leveren aan de toekomst van Brabant, vindt Spierings.

Spierings houdt zich op de vlakte als CU/SGP de vraag stelt of ze niet iets moet met het feit dat acht van de elf fracties zoveel vragen hebben bij het voorstel. "Moet u dat niet aan het denken zetten om dit proces zo door te zetten?" "Het is nu aan u", zegt Spierings.