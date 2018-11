Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Topdrukte op Brabantse begraafplaatsen vanwege Allerzielen Tijdens Allerzielen is het ontzettend druk op begraafplaats Orthen. (foto: Eva de Schipper) Foto: Eva de Schipper Foto: Eva de Schipper Met bladblazers worden de paden van begraafplaats Orthen schoon geblazen voor alle bezoekers. (foto: Eva de Schipper)

DEN BOSCH/EINDHOVEN - Een kaarsje aandoen en even stilstaan bij wie er niet meer is, dat deden veel mensen vrijdag op Allerzielen. Zij trokken naar het kerkhof, naar het graf van hun dierbare. Met Allerzielen worden in de Katholieke kerk de overledenen herdacht, ook op begraafplaats 't Heike in Tilburg en Orthen in Den Bosch.

Geschreven door Eva de Schipper

Redacteur / Verslaggever

In alle vroegte begonnen de medewerkers van begraafplaats Orthen met de voorbereidingen van deze speciale dag. Met bladblazers werden de paden schoon geblazen, de kaarsen van de kapel werden aangestoken en het wijwater klaargezet. Zelfgemaakt bloemstuk

Esmeralda kwam samen met haar zoon Raymond naar de begraafplaats. Met een prachtig, hartvormig bloemstuk in haar handen. "Die maak ik altijd zelf, voor mijn moeder. Ze was er altijd voor de kinderen, kleinkinderen en voor mijn vader. Een goeie mama." Haar moeder overleed negentien jaar geleden op 66-jarige leeftijd. Vroeger kwam Esmeralda wekelijks bij het graf samen met haar vader. "Maar hij is nu niet meer zo mobiel. Daarom maken we foto's zodat papa straks alles kan zien." August kwam kijken bij het graf van zijn vader Arjen. Hij overleed zes jaar geleden aan een hersentumor. "Hij heeft anderhalf jaar gestreden, maar uiteindelijk heeft hij verloren." August komt met Allerzielen kijken of het graf en nog een beetje 'netjes' bij ligt. Esmeralda maakt elk jaar zelf een bloemstuk voor haar overleden moeder. (foto: Eva de Schipper) Niet echt dood

Sinds april heeft de begraafplaats een nieuwe beheerder: Henk Koorenman uit Leiden. Hij kijkt zijn ogen uit op de enorme begraafplaats. "Waar ik vandaan kom, is Allerzielen helemaal niet zo groot. Als ik aan collega’s vertel hoe hier de graven bezocht en ook echt gepoetst worden, dat komt je niet vaak tegen." Koorenman vindt het prachtig om te zien hoeveel aandacht Brabanders besteden aan de graven. "Het betekent dat als je dood bent, dat je nog niet vergeten bent en je dus eigenlijk ook niet dood bent." De 78-jarige Thea Figuurs loopt elke dag een rondje langs het graf van haar man. Dus ook vrijdag. Haar man overleed een jaar geleden. "Afscheid nemen doet gewoon zeer. Vooral als je ruim vijftig jaar getrouwd bent. Hij was mijn maatje."