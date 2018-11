Bezoekersrecord voor Beekse Bergen, één miljoen in 2018

HILVARENBEEK - Een bezoekersrecord voor de Beekse Bergen. Dit jaar kwamen al een miljoen bezoekers naar het park. In 2017 waren dat er 913.000. Volgens Libéma, eigenaar van het dierenpark, is de groei te danken aan de investeringen die afgelopen jaar zijn gedaan en de uitbreiding van de Beekse Bergen met het Safari Resort.

Het safaripark kwam dit jaar groot in het nieuws toen Franse bezoekers uit hun auto stapten en werden aangevallen door jachtluipaarden. De weken hierna was het iets drukker in het park. De mensen wilden met eigen ogen zien waar het nu allemaal om te doen was.

Volgens een woordvoerder was dit echter geen reden voor het record. Ook het goede weer heeft gezorgd voor het stijgende aantal bezoekers. Bovendien werd in juli voor het eerst een okapi geboren.