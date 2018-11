3000 liter drugsafval gevonden in geparkeerde bestelbus Rijen

RIJEN - Op de Mangrovelaan in Rijen is vrijdagmiddag een bestelbus aangetroffen met daarin 3000 liter drugsafval. Het afval zit in drie grote vaten. De politie hield één verdachte aan.

Wat zijn of haar rol is, is nog niet duidelijk. De bus stond geparkeerd in de buurt van het winkelcentrum De Laverije.

Het gaat om afval van de productie van synthetische drugs als xtc. Het terrein is afgezet. De politie onderzoekt de herkomst van het drugsafval.

Ontruiming

Vorige maand waren er meerdere meldingen van voertuigen met drugsafval die criminelen in woonwijken achterlieten. Onder meer in Eindhoven moesten nabijgelegen appartementen worden ontruimd vanwege een brand in een truck met drugsafval.